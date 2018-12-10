В центре Рязани образовалась крупная пробка

На улицах Ленина и Есенина образовалась крупная пробка. Согласно данным сервиса «Яндекс. Пробки», на перекрестке улиц Свободы и Ленина произошло ДТП.
На улице Ленина движение затруднено в обе стороны. Скорость потока на некоторых участках не превышает пяти километров в час. Помимо этого, пробки образовались на улице Циолковского в сторону центра, на улице Есенина в сторону площади Театральной.
На Северной окружной затор растянулся в сторону центра города от перекрестка с улицей Бирюзова до 3-го Борковского карьера. Скорость автомобилей — не больше семи километров в час.
«Традиционная» пробка возникла на Московском шоссе от ТЦ «Премьер», на Первомайском проспекте до перекрестка с улицей Дзержинского.