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9:00, 10 декабря 2018 1 304
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В центре Рязани образовалась крупная пробка

В центре Рязани образовалась крупная пробка

На улицах Ленина и Есенина образовалась крупная пробка. Согласно данным сервиса «Яндекс. Пробки», на перекрестке улиц Свободы и Ленина произошло ДТП.

На улице Ленина движение затруднено в обе стороны. Скорость потока на некоторых участках не превышает пяти километров в час. Помимо этого, пробки образовались на улице Циолковского в сторону центра, на улице Есенина в сторону площади Театральной.

На Северной окружной затор растянулся в сторону центра города от перекрестка с улицей Бирюзова до 3-го Борковского карьера. Скорость автомобилей — не больше семи километров в час.

«Традиционная» пробка возникла на Московском шоссе от ТЦ «Премьер», на Первомайском проспекте до перекрестка с улицей Дзержинского.


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