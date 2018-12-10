Гендиректор МРСК Центра осмотрел энергообъекты Рязанской области

Генеральный директор МРСК Центра — управляющей организации МРСК Центра и Приволжья — Игорь Маковский посетил Рязанскую область.
В рамках рабочей поездки он осмотрел энергообъекты региона, их производственные отделения и подстанции.
В филиале «Рязаньэнерго» глава компании посетил Центр управления сетями (ЦУС), где заслушал доклад об общей системе управления электросетями, а также ознакомился с возможностями корпоративной геоинформационной системы (ГИС) «Электрическая сеть».
Маковский провел совещание в режиме видеоконференцсвязи с директорами 20 филиалов, входящих в зону ответственности компании.
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