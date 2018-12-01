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14:32, 1 декабря 2018 360
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Рязанский депутат Госдумы обратился к генпрокурору России по делу «Автоколонны 1310»

Рязанский депутат Госдумы обратился к генпрокурору России по делу «Автоколонны 1310»

Рязанский депутат Госдумы Александр Шерин обратился к генпрокурору России Юрию Чайке, вице-премьеру правительства Антону Силуанову, а также руководителю ФНС Михаилу Мишустину по делу «Автоколонны 1310». Об этом Шерин написал на своей странице в Facebook.

Он отметил, что запросы отправили в пятницу, 30 ноября.

«Уверены, что только сохранение полного государственного контроля над городским транспортом способно обеспечить доступность его для всех горожан», — написал депутат.

Напомним, в Арбитражном суде Рязанской области начались слушания о признании «Автоколонны №1310» банкротом.

В октября предприятие подало иск в суд, долг составил более 77 миллионов. В мэрии сообщили, что обстоятельства не повлияют на работу транспорта.

Позже Карабасов рассказал, что рязанская автоколонна инициировала процедуру, чтобы прибегнуть к помощи арбитражного управляющего и выработать новую модель развития.

Фото со страницы Александра Шерина в Facebook


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