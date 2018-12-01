Рязанский депутат Госдумы обратился к генпрокурору России по делу «Автоколонны 1310»

Рязанский депутат Госдумы Александр Шерин обратился к генпрокурору России Юрию Чайке, вице-премьеру правительства Антону Силуанову, а также руководителю ФНС Михаилу Мишустину по делу «Автоколонны 1310». Об этом Шерин написал на своей странице в
Он отметил, что запросы отправили в пятницу, 30 ноября.
«Уверены, что только сохранение полного государственного контроля над городским транспортом способно обеспечить доступность его для всех горожан», — написал депутат.
Напомним, в Арбитражном суде Рязанской области
В октября предприятие подало иск в суд, долг составил более
Позже Карабасов рассказал, что рязанская автоколонна
Фото со страницы Александра Шерина в Facebook