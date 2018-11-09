Холодает. Прогноз погоды в Рязани на выходные

Гидрометцентр
Днем в субботу, 10 ноября, будет до +3 градусов, в воскресенье до -1 градуса. Ночам -4, -6 градусов.
Днем в субботу возможен дождь, ночью снег.
В воскресенье осадков не ожидается.
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Фото: © RZN.info / Юлия Полушина
Гидрометцентр
Днем в субботу, 10 ноября, будет до +3 градусов, в воскресенье до -1 градуса. Ночам -4, -6 градусов.
Днем в субботу возможен дождь, ночью снег.
В воскресенье осадков не ожидается.
© RZN.info
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