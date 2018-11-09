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9:38, 9 ноября 2018 461
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Холодает. Прогноз погоды в Рязани на выходные

Холодает. Прогноз погоды в Рязани на выходные

Фото: © RZN.info / Юлия Полушина

Гидрометцентр опубликовал прогноз погоды в Рязани на выходные. По данным синоптиков, ожидается небольшое похолодание.

Днем в субботу, 10 ноября, будет до +3 градусов, в воскресенье до -1 градуса. Ночам -4, -6 градусов.

Днем в субботу возможен дождь, ночью снег.

В воскресенье осадков не ожидается.


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