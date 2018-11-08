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8:58, 8 ноября 2018 694
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Рязанская делегация посетила парк высоких технологий в Китае

Рязанская делегация посетила парк высоких технологий в Китае

В среду, 7 ноября, делегация Рязанской области во главе с губернатором посетила парк высоких технологий Shanghai Caohejing Hi-tech. Об этом сообщил сайт регионального правительства.

Парк создали на основе моделей «Силиконовой долины» в США и британского проекта «Арлингтон».

Парк специализируется на четырех отраслях: микроэлектронике, оптоэлектронике, компьютерном программном обеспечении и производстве инновационных материалов.

В проект включены центр исследований и разработок, центр сетевых операций, центр финансовых данных и технический центр.

На международнй ярмарке импортных товаров делегация Рязанской области предварительно договорилась о взаимодействии с китайскими инваесторами. Последние планируют посетить регион.

Помимо этого, одна из рязанских IT-компаний провела переговоры о сотрудничестве с партнерами из Китая, Кореи и Японии.

Участники форума заинтересовались разработками ООО «Аврора Техно», в том числе роботами-андроидами и беспилотникми.

Напомним, делегация Рязанской области во главе участвует в китайской международной ярмарке импортных товаров «China International Import Expo 2018». Николай Любимов выступил на пленарной сессии ярмарки.

Фото со страницы Любимова «ВКонтакте»


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