Рязанская делегация посетила парк высоких технологий в Китае

В среду, 7 ноября, делегация Рязанской области во главе с губернатором посетила парк высоких технологий Shanghai Caohejing Hi-tech. Об этом сообщил
Парк создали на основе моделей «Силиконовой долины» в США и британского проекта «Арлингтон».
Парк специализируется на четырех отраслях: микроэлектронике, оптоэлектронике, компьютерном программном обеспечении и производстве инновационных материалов.
В проект включены центр исследований и разработок, центр сетевых операций, центр финансовых данных и технический центр.
На международнй ярмарке импортных товаров делегация Рязанской области предварительно договорилась о взаимодействии с китайскими инваесторами. Последние планируют посетить регион.
Помимо этого, одна из рязанских IT-компаний провела переговоры о сотрудничестве с партнерами из Китая, Кореи и Японии.
Участники форума заинтересовались разработками ООО «Аврора Техно», в том числе роботами-андроидами и беспилотникми.
Напомним, делегация Рязанской области во главе
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