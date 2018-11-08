«Рязаньэнерго» повышает экологическую безопасность своих объектов

Филиал ПАО «МРСК Центра и Приволжья» — «Рязаньэнерго» реализует ежегодный комплекс мероприятий по повышению уровня экологической безопасности и рациональному использованию природных ресурсов.
За девять месяцев 2018 года специалисты реконструировали 51, 45 км воздушных линий (ВЛ) 0,4-10 кВ с заменой неизолированного провода на самонесущий изолированный (СИП), установили на ВЛ 35 кВ 99 птицезащитных устройств.
«Эти мероприятия позволят сократить зону вырубки просеки вдоль линии электропередачи и предотвратить гибель птиц», — отметили в пресс-службе филиала.
Энергетики также выполнили капремонт 190 масляных выключателей и заменили 23 масляных выключателей 10 кВ на вакуумные. Проверили эффективность работы пылеулавливающих установок в производственных отделениях филиала и провели лабораторный анализ качества подземных вод на артезианской скважине подстанции 220 кВ «Пущино».
«В „Рязаньэнерго“ предъявляются высокие требования к экологическим аспектам производственной деятельности, соблюдаются нормативы выбросов загрязняющих веществ в атмосферу, организована работа по сбору, размещению и утилизации промышленных отходов, ведется паспортизация их опасных видов», — говорится в сообщении.
В 2018 году 15 сотрудников «Рязаньэнерго» прошли обучение в специализированных организациях. Специалисты разработали 28 проектов нормативов образования отходов и лимитов на их размещение по филиалу и производственным отделениям на 2019-2023 годы.
«Выполняя мероприятия по снижению негативного воздействия на окружающую среду и развивая систему экологического менеджмента в соответствии с международным стандартом, филиал „Рязаньэнерго“ вносит вклад в обеспечение экологической безопасности Рязанской области», — подчеркнули энергетики.