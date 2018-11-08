На проезде Яблочкова «Киа» влетела в минивэн. Видео

На проезде Яблочкова Kia влетела в минивэн Mercedes. Видео опубликовали в группе «
ДТП произошло в четверг, 8 ноября, на перекрестке с улице Радиозаводской.
Официальной информации об аварии пока нет.
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На проезде Яблочкова Kia влетела в минивэн Mercedes. Видео опубликовали в группе «
ДТП произошло в четверг, 8 ноября, на перекрестке с улице Радиозаводской.
Официальной информации об аварии пока нет.
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