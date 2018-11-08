Фомин призвал единороссов активнее внедрять новые формы работы

В четверг, 8 ноября, в Рязани прошла 29-ая конференция регионального отделения «Единой России». Итоги работы за 2018 год подвел секретарь партии Аркадий Фомин.
Он отметил успешное проведение кампании по выборам президента страны и выборов в органы местного самоуправления.
Среди достижений в работе рязанских единороссов Фомин назвал реализацию проектов «Культура малой родины», «Старшее поколение», «Городская среда», «Новая школа», а также воплощение в жизнь более 140 муниципальных инициатив.
По словам секретаря отделения, «Единая Россия» постепенно становится цифровой партией — новые технологии внедряются в систему общения и в процесс выборов.
«Надо активнее внедрять новые формы работы. Мы их уже применяем. Это и мини-штабы, создание интерактивных площадок для оперативной и адресной работы с гражданами, реализуем интересные фоновые и технологические проекты. Этот процесс не должен останавливаться. Мы должны быть в авангарде политической системы», — сказал Фомин.