В Рязани ищут свидетелей наезда на пешехода на территории садоводческого товарищества «Линейщик-1». Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.
ДТП произошло 6 сентября 2018 года около 11:55. Автомобиль сбил женщину и скрылся.
Пострадавшая получила травмы. Полицейские пытаются установить машину и личность водителя-нарушителя.
Всех, кто располагает какой-либо информацией по данному факту ДТП, попросили обращаться по телефонам: 29-95-86, 46-30-40 или по адресу: улица Лесная, дом №28 кабинет 211.