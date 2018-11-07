В Рязани две фуры зажали «Шевроле»

В Рязани две фуры зажали Chevrolet. ДТП произошло в среду, 7 ноября, у дома №16 по улице Чкалова.
По информации сервиса «Яндекс. Карты», на улице Чкалова образовалась пробка. Скорость машин не превышает пяти километров в час.
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В Рязани две фуры зажали Chevrolet. ДТП произошло в среду, 7 ноября, у дома №16 по улице Чкалова.
По информации сервиса «Яндекс. Карты», на улице Чкалова образовалась пробка. Скорость машин не превышает пяти километров в час.
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