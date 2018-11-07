В Рязанской области ищут очевидцев смертельной аварии. ДТП, в котором погиб 33-летний мужчина, произошло на трассе Москва — Касимов. Об этом сообщили в сообществе «
Как отмечает автор поста, у погибшего остались жена и маленький ребенок.
«Обстоятельства происшествия остаются непонятными. Остается очень много вопросов! Есть точная информация, что были свидетели аварии. Очень просим всех, кто проезжал, проходил, видел, слышал что-то во время или после аварии, не оставаться безучастными и сообщить любую информацию. Если вам это необходимо, информация гарантированно останется конфиденциальной», — написали в сообщении.
Всех, кто располагает какой-либо информацией о происшествии, просят звонить по телефонам:
Напомним, авария произошла в четверг, 1 ноября, недалеко от деревни Оськино в Рязанской области. 33-летний водитель не справился с управлением, выехал на «встречку» и столкнулся с автомобилем Ssangyong. После удара Great Wall съехал в кювет и перевернулся. Мужчина