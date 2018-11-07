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14:17, 7 ноября 2018 243
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Рязанцу грозит до десяти лет колонии за нападение на полицейского 1

Рязанцу грозит до десяти лет колонии за нападение на полицейского

Фото: © RZN.info / Мария Аверкина

Рязанцу грозит до десяти лет колонии за нападение на полицейского. Об этом пишет издательство «Пресса».

Инцидент произошел в мае 2018 года на берегу Пры в селе Деулино. Во время поисков утонувших мужчины и девочки, к сотрудникам полиции подошел пьяный мужчина.

Начальник ОМВД России по Рязанскому району представился и показал служебное удостоверение, после чего мужчина ударил его кулаком в лицо. Полицейские сразу же задержали нападавшего.

Медики диагностировали у сотрудника полиции сотрясение мозга.

«Что именно вызвало столь острую неприязнь к сотрудникам полиции — опьянение ли, или какие-то личные причины — неизвестно», — отметили в сообщении.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 318 УК РФ, по которой злоумышленнику грозит до десяти лет лишения свободы.


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