Рязанцу грозит до десяти лет колонии за нападение на полицейского. Об этом пишет издательство «
Инцидент произошел в мае 2018 года на берегу Пры в селе Деулино. Во время поисков
Начальник ОМВД России по Рязанскому району представился и показал служебное удостоверение, после чего мужчина ударил его кулаком в лицо. Полицейские сразу же задержали нападавшего.
Медики диагностировали у сотрудника полиции сотрясение мозга.
«Что именно вызвало столь острую неприязнь к сотрудникам полиции — опьянение ли, или какие-то личные причины — неизвестно», — отметили в сообщении.
Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 318 УК РФ, по которой злоумышленнику грозит до десяти лет лишения свободы.