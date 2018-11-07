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16:08, 7 ноября 2018 315
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Около сорока рязанцев убрали территорию старинного храма

Около сорока рязанцев убрали территорию старинного храма

Около сорока рязанских волонтеров убрали территорию возле храма Рождества Богородицы в селе Перевлес Старожиловского района.

Каменный храм возвели в 19-ом веке на месте деревянной церкви, первые сведения о которой относятся еще к 1628-му году. Уникальный архитектурный комплекс прославился благодаря колокольне — одной из самых высоких в Рязанской области. В начале 20 века храм закрыли и передали под хозяйственные нужды. Однако спустя время кровля провалилась, роспись осыпалась. Кроме того, люди в поисках кладов пробивали стены храма и оставляли там мусор.

Сейчас храм реставрируется. Уже восстановили иконостас, сделали ремонт кровли над купольной частью, отреставрировали старинные входные двери, провели комплекс аварийных работ по сохранению существующей колокольни. Также на территории, относящейся к храму, огородили старинное кладбище.

Перед наступлением холодов рязанцы провели уборку в храме и вокруг него: собрали и вывезли мусор, избавились от бурьяна. После окончания уборки всем участникам на память подарили книги.


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