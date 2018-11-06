В школе в центре Рязани начали проверку организации питания

Аудиторы начали проверку организации питания в рязанской школе №10. Об этом сообщил
Специалисты выяснят, сколько средств в текущем году потратили на питание обучающихся. Также аудиторы проверят «целесообразность, обоснованность, законность, своевременность, эффективность и результативность расходов».
По результатам подготовят предложения и рекомендации по исполнению условий контракта.
Напомним, после жалоб на некачественное питание Николай Любимов
Позже директора «Детского питания»
Проверки
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