В Семчине из-за Lada Granta произошла массовая авария. По словам очевидцев, пьяный водитель врезался в несколько припаркованных машин.
Судя по снимку, машины получили серьезные повреждения.
Подробности ДТП уточняются.
Фото группы «
RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
В Семчине из-за Lada Granta произошла массовая авария. По словам очевидцев, пьяный водитель врезался в несколько припаркованных машин.
Судя по снимку, машины получили серьезные повреждения.
Подробности ДТП уточняются.
Фото группы «
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
← предыдущая новостьРязанца выбрали в команду в «Танцах» на ТНТ
|
cледующая новость →Спортсмен проплыл вокруг Великобритании за 155 дней
О том, как можно объединить большой коллектив, побеседуем с соучредителем строительного союза.