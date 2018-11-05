Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

10:36, 5 ноября 2018 512
 0    0

В Семчине из-за «Лады Гранты» произошла массовая авария — соцсети

В Семчине из-за «Лады Гранты» произошла массовая авария — соцсети

В Семчине из-за Lada Granta произошла массовая авария. По словам очевидцев, пьяный водитель врезался в несколько припаркованных машин.

Судя по снимку, машины получили серьезные повреждения.

Подробности ДТП уточняются.

Фото группы «Подслушано у водителе в Рязани»


© RZN.info

Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»

RZN.info - Breaking News в Telegram
Получайте уведомления о важных событиях прямо в мессенджере - на iOS, Windows, Android и Linux
Загрузка комментариев...
Новости рубрики «Происшествия»
10:36, 5 ноября 2018
В Семчине из-за «Лады Гранты» произошла массовая авария — соцсети
9:39, 5 ноября 2018
В Приокском «Мицубиси» сбил пешехода — соцсети
20:44, 4 ноября 2018
Над Оттавой столкнулись два самолета
20:06, 4 ноября 2018
В Башкирии уезжавший с места конфликта водитель задел толпу
19:29, 4 ноября 2018
Пропавшего под Волгоградом глухонемого мальчика нашли мертвым
Новости партнеров
Все новости
Новости
Архив
Wiki
4 дня назад
Бросок в будущее. В «Светлом» строят не только качественное жилье, но и крепкую хоккейную команду

Бросок в будущее. В «Светлом» строят не только качественное жилье, но и крепкую хоккейную команду

О том, как можно объединить большой коллектив, побеседуем с соучредителем строительного союза.

Популярное
Комментируемое
Новое
11:38, 26 октября 2018 25 710
Глава Росгвардии открыл в Рязани закладной камень памятника погибшим силовикам
18:39, 3 ноября 2018 22 360
В Рязанской области загорелся газопровод 1
18:11, 3 ноября 2018 21 460
В Египте потерпел крушение новый истребитель МиГ-29М
17:48, 3 ноября 2018 20 646
Козак заявил о невозможности госрегулирования цен на бензин 1
17:44, 28 октября 2018 19 660
Строители храма Василия Рязанского залили бетон на высоте три метра 13
Все новости
Голосования

Приходилось ли вам давать взятку?

Окончание опроса: 12.11.2018
Архив голосований
Форум