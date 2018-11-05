В Москве строителя придавило бетонной плитой

На юге Москвы рабочего придавило плитой на стройплощадке. ЧП произошло в понедельник. 5 ноября, на Автозаводской улице, передает РИА «
Бетонная плита придавила строителя во время проведения работ. Состояние пострадавшего уточняют.
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Фото: © RZN.info / Юлия Полушина
На юге Москвы рабочего придавило плитой на стройплощадке. ЧП произошло в понедельник. 5 ноября, на Автозаводской улице, передает РИА «
Бетонная плита придавила строителя во время проведения работ. Состояние пострадавшего уточняют.
© RZN.info
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