В Якутии начнут собственное производство топлива из-за высоких цен на АЗС

Из-за высоких цен на бензин и некачественной продукции Якутия начнет собственное производство топлива. Об этом передает РИА «
Прежде всего, правительство планирует решить вопрос доступности топлива для населения.
Как рассказал глава региона, он уже дал поручения «по конкретным направлениям».
«Вице-премьер РФ Дмитрий Козак высказался вчера о качестве топлива на АЗС Якутии и Забайкалья, которое действительно порой оставляет желать лучшего. Контроль над качеством топлива — это целиком и полностью прерогатива и зона ответственности федеральных надзорных органов, в адрес которых это и прозвучало», — пояснил Николаев.
Ранее Дмитрий Козак