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12:12, 4 ноября 2018 405
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В Якутии начнут собственное производство топлива из-за высоких цен на АЗС

В Якутии начнут собственное производство топлива из-за высоких цен на АЗС

Фото: © RZN.info / Александр Блохин

Из-за высоких цен на бензин и некачественной продукции Якутия начнет собственное производство топлива. Об этом передает РИА «Новости» со ссылкой на главу региона Айсена Николаева.

Прежде всего, правительство планирует решить вопрос доступности топлива для населения.

Как рассказал глава региона, он уже дал поручения «по конкретным направлениям».

«Вице-премьер РФ Дмитрий Козак высказался вчера о качестве топлива на АЗС Якутии и Забайкалья, которое действительно порой оставляет желать лучшего. Контроль над качеством топлива — это целиком и полностью прерогатива и зона ответственности федеральных надзорных органов, в адрес которых это и прозвучало», — пояснил Николаев.

Ранее Дмитрий Козак высказался о том, что правительство не может регулировать цены на бензин «из-за сложившейся за последние 30 лет структуры рынка».


© RZN.info

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