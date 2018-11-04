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10:57, 4 ноября 2018 384
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В Рязани отмечают День народного единства. План мероприятий

В Рязани отмечают День народного единства. План мероприятий

В Рязани отмечают День народного единства. В воскресенье, 4 ноября, в городе организовали несколько праздничных площадок.

Расписание:

  • в 11:00 в Рязани пройдет фестиваль туристических маршрутов;
  • в 12:00 в ДК «Приокский» состоится праздничный концерт «В единстве наша сила!»;
  • в 12:00 в музее-усадьбе академика Павлова пройдет показ документального фильма «Служу моему Отечеству»;
  • в 13:00 в часовне Всех Святых в сквере у Кремля состоится молебен;
  • в 14:00 в кинотеатре «Октябрь» пройдет тематический показ художественного фильма «1612»;
  • в 15:00 в МКЦ состоится праздничный концерт «Сыпь, тальянка, звонко!»;
  • в 19:00 в рязанском Музее путешественников пройдет кинопоказ хроники «Полярный меридиан» по итогам экспедиции на архипелаг Шпицберген.

С праздником жителей региона поздравил Николай Любимов.

Напомним, россияне отдыхают три дня в честь праздника.


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