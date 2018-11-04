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21:52, 4 ноября 2018 397
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Билл Гейтс предсказал введение налога на роботов

Билл Гейтс предсказал введение налога на роботов

Основатель корпорации Microsof Билл Гейтс предсказал введение налога на роботов. По его мнению, этот шаг позволит людям сохранять рабочие места, передает ТАСС.

Миллиардер отметил, что робота можно считать капиталом или рабочей силой, с которая подлежит налогообложению.

«Сейчас существует ряд налогов на рабочую силу, к примеру, подоходный, однако со временем, поскольку люди захотят стимулировать рабочие места и их создание, мы, вероятно, будем иметь различные вычеты и субсидии, чтобы повысить спрос на обычных сотрудников», — заявил он.

Билл Гейтс считает, что введение «налога на роботов» не повлияет на организацию производства с их участием.


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