В России хотят узаконить продажу «красивых» автомобильных номеров на аукционах в интернете, сообщают «
Отмечается, что проект представят кабмину в сентябре 2019 года.
По информации источника, чиновники совместно с МВД рассматривают три схемы отбора «красивых» номеров.
В первой все автономера выставят на продажу, а невостребованные передадут в ГИБДД для свободного получения.
В следующем случае известно, что лотом станут только знаки, отобранные по алгоритму.
Кроме того, рассматривается ситуация, при которой автовладелец сам сможет выбрать номер с нужным набором букв и цифр.
Позже ведомство решит, кто будет контролировать проведение подобных аукционов.