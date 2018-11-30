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12:26, 30 ноября 2018 584
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В России хотят узаконить продажу «красивых» автомобильных номеров — СМИ

В России хотят узаконить продажу «красивых» автомобильных номеров — СМИ

Фото: Pixabay.com

В России хотят узаконить продажу «красивых» автомобильных номеров на аукционах в интернете, сообщают «Известия».

Отмечается, что проект представят кабмину в сентябре 2019 года.

По информации источника, чиновники совместно с МВД рассматривают три схемы отбора «красивых» номеров.

В первой все автономера выставят на продажу, а невостребованные передадут в ГИБДД для свободного получения.

В следующем случае известно, что лотом станут только знаки, отобранные по алгоритму.

Кроме того, рассматривается ситуация, при которой автовладелец сам сможет выбрать номер с нужным набором букв и цифр.

Позже ведомство решит, кто будет контролировать проведение подобных аукционов.


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