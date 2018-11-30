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10:00, 30 ноября 2018 798
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МТС запустит программу продажи смартфонов по подписке

МТС запустит программу продажи смартфонов по подписке

С 1 декабря компания МТС запустит программу продажи смартфонов по подписке. Об этом сообщили в пресс-службе оператора.

Покупатели смогут пользоваться выбранным гаджетом, ежемесячно оплачивая фиксированную сумму. По истечении 12 месяцев, когда общий объем выплат составит около половины от стоимости смартфона, пользователь сможет обменять устройство на новую модель, продолжив платить за сервис подписки.

«Если пользователь решит оставить смартфон себе, а не менять его на новый через год, то он продолжит оплачивать подписку еще до шести месяцев, в зависимости от выбранной программы», — говорится в сообщении.

Все участники программы получат скидку 10% на услуги связи, а ежемесячный платеж за смартфон будет списываться непосредственно со счета мобильного вместе с абонентской платой за тариф.

На первом этапе в программе будут участвовать смартфоны Samsung, а стандартный срок выплат составит 12 месяцев. В начале 2019 года акцию расширят на других производителей, а пользователи смогут оформить подписку на два года.

«Шеринговая модель продажи продуктов и услуг уже зарекомендовала себя как эффективная и комфортная для клиентов на многих рынках. В отличие от рассрочки, пользователю не нужно искать, как и где оплатить кредит и что делать с бывшим в употреблении устройством, — рассказал гендиректор розничной сети МТС Александр Мосякин.

Подробные условия акции будут опубликованы на сайте в субботу, 1 декабря.


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