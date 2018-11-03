Академия ФСИН отметила 84-летие. Фото

В пятницу, 2 ноября, в Академии ФСИН отметили 84-ую годовщину со времени основания вуза. Об этом сообщил
Преподавателей и курсантов поздравили представители городские власти. От имени и.о.главы администрации Сергея Карабасова для собравшихся выступила замглавы мэрии Елена Сорокина.
«За годы своей работы вуз подготовил тысячи квалифицированных специалистов, которые трудились и трудятся сегодня не только в органах исполнения наказания, но и на ответственных постах в полиции, налоговых органах, судах, прокуратурах», — сказала она.
На мероприятии наградили лучших сотрудников Академии, для гостей подготовили праздничный концерт.