«Северная компания» рассказала о строительстве нового дома в Песочне

«Северная компания» рассказала о планах строительства нового дома в Песочне. О получении разрешения на строительство четвертого корпуса жилого комплекса сообщили в пресс-службе застройщика.
ЖК «Северный» расположен в Песочне за ДС «Олимпийский» и представляет собой современный городской район с большой собственной территорией на побережье двух озер.
«Новый дом будет выдержан в классическом архитектурном стиле, с применением современных технологий и материалов», — отметили в сообщении.
26-этажный монолитно-кирпичный оборудуют собственной крышной котельной. В проекте предусмотрены детские и спортивные площадки, а также просторная парковка.
Первый корпус ЖК уже заселен, более 1100 новоселов получат ключи от квартир во втором корпусе «Северного» до нового года. Строится
На территории жилого комплекса в декабре откроется торговый центр, в следующем году начнется
«Северная компания» — один из крупнейших застройщиков региона, действующий на строительном рынке Рязани с 1999 года, предлагает квартиры в ЖК бизнес-класса «
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