Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

11:00, 29 ноября 2018 893

«Северная компания» рассказала о строительстве нового дома в Песочне

«Северная компания» рассказала о строительстве нового дома в Песочне

«Северная компания» рассказала о планах строительства нового дома в Песочне. О получении разрешения на строительство четвертого корпуса жилого комплекса сообщили в пресс-службе застройщика.

ЖК «Северный» расположен в Песочне за ДС «Олимпийский» и представляет собой современный городской район с большой собственной территорией на побережье двух озер.

«Новый дом будет выдержан в классическом архитектурном стиле, с применением современных технологий и материалов», — отметили в сообщении.

26-этажный монолитно-кирпичный оборудуют собственной крышной котельной. В проекте предусмотрены детские и спортивные площадки, а также просторная парковка.

Первый корпус ЖК уже заселен, более 1100 новоселов получат ключи от квартир во втором корпусе «Северного» до нового года. Строится третий, 16-этажный кирпичный дом с индивидуальным отоплением.

На территории жилого комплекса в декабре откроется торговый центр, в следующем году начнется строительство детского сада на 220 мест.

«Северная компания» — один из крупнейших застройщиков региона, действующий на строительном рынке Рязани с 1999 года, предлагает квартиры в ЖК бизнес-класса «Дом на Полетаева», в ЖК «Северный» в Олимпийском городке, в ЖК «Паруса» на Солотчинском шоссе, ЖК «Метропарк» на берегу Трубежа, ЖК «Юный» в Канищеве и в ЖК «Академик» в Горроще.

Офис «Северной компании» расположен по адресу: улица Соборная, дом №14/2 строение 1. Режим работы: в будни с 9:00 до 20:00, в субботу с 10:00 до 15:30. Аккаунт «Северной компании» в Instagram. Телефон: 707-000.


© RZN.info

Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»

adv
RZN.info - Breaking News в Telegram
Получайте уведомления о важных событиях прямо в мессенджере - на iOS, Windows, Android и Linux
Новости рубрики «Общество»
13:03, 29 ноября 2018
На здании РГУ имени Есенина установили мемориальную доску Солженицыну
12:58, 29 ноября 2018
Путин упростил получение льгот по оплате ЖКХ
12:35, 29 ноября 2018
Россия оказалась на первом месте по темпу распространения ВИЧ в Европе 1
12:02, 29 ноября 2018
Сасовскому рецидивисту грозит до четырех лет колонии за ограбление торговой палатки
11:49, 29 ноября 2018
Москвич каждые выходные убирает могилу Есенина. Видео
Новости партнеров
Все новости
Новости
Архив
Wiki
1 день назад
Квартиры под налоговым прессом. В строительном союзе «Светлый» рассказали, как повышение НДС скажется на цене жилья

Квартиры под налоговым прессом. В строительном союзе «Светлый» рассказали, как повышение НДС скажется на цене жилья

С 1 января 2019 года ставку налога на добавленную стоимость (НДС) в России поднимут до 20%.

Популярное
Комментируемое
Новое
17:01, 17 ноября 2018 25 198
Выступление оркестра и парад военной техники. В Рязани отметили юбилей десантного училища
17:54, 25 ноября 2018 24 144
В ДТП в Спасском районе погибла 24-летняя девушка и пострадал ее шестилетний сын 6
14:22, 22 ноября 2018 22 903
Прическа-корабль и рога в стиле Малефисенты. Рязанские парикмахеры показали свое мастерство
10:30, 26 ноября 2018 21 929
Клиенты «Сбербанка» смогут получить новогодние подарки за оплату ЖКХ
15:19, 25 ноября 2018 21 219
Федеральный канал снял сюжет о семье пенсионеров из Кораблина, которой отключили газ в морозы 2
Все новости
Голосования

Радуетесь ли вы первому снегу?

Окончание опроса: 12.12.2018
Архив голосований
Форум