В следующем году деньги из бюджета Рязани направят на достройку новой школы, детских садов и новое кладбище

В среду, 28 ноября, в Рязани прошли слушания по проекту городского бюджета на 2019 и предварительному финансовому плану на 2010-2021 годы.

Впервые за долгие годы городской бюджет будет бездефицитным — расходы и доходы запланированы на 9,4 млрд рублей.

По словам заместителя главы администрации Игоря Тишина, в наступающем году выделят деньги на достройку новой школы на 1100 мест на улице Полетаева Горроще. Кроме того, начнется проектирование дополнительного здания на территории школы № 28 в Мервине.

Для ясельных и младших групп планируют возвести пристройки к детским садам № 22, 106, 108, 125, 137, 140, 146, 150 и 154.

В этом году введут в эксплуатацию детский сад № 36 на 220 мест в Кальном. В ближайшее время построят два детских сада на 220 мест около Ледового дворца и в Семчине.

В 2019 в бюджете предусмотрены деньги на новую очередь кладбища Борогодское-2. Всего на содержание мест захоронения предусматривается более 100 миллионов рублей, что выше расходов на городское освещение.

На содержание самой администрации за этот же период потратят более 700 миллионов рублей.

Замглавы администрации Рязани Владимир Луканцов напомнил участникам слушаний, что по многим проектам предусмотрено софинансирование из регионального и федерального бюджетов.

На формирование благоприятной городской среды в следующем году дополнительно поступит несколько сотен миллионов рублей.