Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

16:45, 28 ноября 2018 614
 0    0

В следующем году деньги из бюджета Рязани направят на достройку новой школы, детских садов и новое кладбище 1

В следующем году деньги из бюджета Рязани направят на достройку новой школы, детских садов и новое кладбище

В среду, 28 ноября, в Рязани прошли слушания по проекту городского бюджета на 2019 и предварительному финансовому плану на 2010-2021 годы.

Впервые за долгие годы городской бюджет будет бездефицитным — расходы и доходы запланированы на 9,4 млрд рублей.

По словам заместителя главы администрации Игоря Тишина, в наступающем году выделят деньги на достройку новой школы на 1100 мест на улице Полетаева Горроще. Кроме того, начнется проектирование дополнительного здания на территории школы № 28 в Мервине.

Для ясельных и младших групп планируют возвести пристройки к детским садам № 22, 106, 108, 125, 137, 140, 146, 150 и 154.

В этом году введут в эксплуатацию детский сад № 36 на 220 мест в Кальном. В ближайшее время построят два детских сада на 220 мест около Ледового дворца и в Семчине.

В 2019 в бюджете предусмотрены деньги на новую очередь кладбища Борогодское-2. Всего на содержание мест захоронения предусматривается более 100 миллионов рублей, что выше расходов на городское освещение.

На содержание самой администрации за этот же период потратят более 700 миллионов рублей.

Замглавы администрации Рязани Владимир Луканцов напомнил участникам слушаний, что по многим проектам предусмотрено софинансирование из регионального и федерального бюджетов.

На формирование благоприятной городской среды в следующем году дополнительно поступит несколько сотен миллионов рублей.


© RZN.info

Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»

Ссылки по теме:

RZN.info - Breaking News в Telegram
Получайте уведомления о важных событиях прямо в мессенджере - на iOS, Windows, Android и Linux
Загрузка комментариев...
Новости рубрики «Экономика и бизнес»
18:09, 28 ноября 2018
Депутаты облдумы в первом чтении приняли проект бюджета на следующую трехлетку
16:45, 28 ноября 2018
В следующем году деньги из бюджета Рязани направят на достройку новой школы, детских садов и новое кладбище 1
11:59, 28 ноября 2018
Путин подписал закон о налогах для самозанятых
12:21, 26 ноября 2018
В индустриальном парке на выезде из Рязани будут работать беспилотные тракторы 2
22:21, 21 ноября 2018
Рязанский торф начали поставлять в Индию и Сербию 2
Новости партнеров
Все новости
Новости
Архив
Wiki
2 дня назад
Бременские музыканты в исполнении олимпийских чемпионов. В Рязани прошло ледовое шоу Ильи Авербуха

Бременские музыканты в исполнении олимпийских чемпионов. В Рязани прошло ледовое шоу Ильи Авербуха

В ледовом шоу задействовали более 30 фигуристов.

Популярное
Комментируемое
Новое
17:01, 17 ноября 2018 25 066
Выступление оркестра и парад военной техники. В Рязани отметили юбилей десантного училища
17:54, 25 ноября 2018 23 655
В ДТП в Спасском районе погибла 24-летняя девушка и пострадал ее шестилетний сын 5
14:22, 22 ноября 2018 22 562
Прическа-корабль и рога в стиле Малефисенты. Рязанские парикмахеры показали свое мастерство
10:30, 26 ноября 2018 21 640
Клиенты «Сбербанка» смогут получить новогодние подарки за оплату ЖКХ
15:19, 25 ноября 2018 20 996
Федеральный канал снял сюжет о семье пенсионеров из Кораблина, которой отключили газ в морозы 1
Все новости
Голосования

Радуетесь ли вы первому снегу?

Окончание опроса: 12.12.2018
Архив голосований
Форум