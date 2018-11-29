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14:53, 29 ноября 2018 397
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Любимов встретился с послом Израиля

Любимов встретился с послом Израиля

В четверг, 29 ноября, Николай Любимов встретился с Чрезвычайным и Полномочным послом Израиля Гарри Кореном. Они обсудили сотрудничество в нескольких отраслях, сообщил сайт рязанского правительства.

«У нас уже есть деловые контакты, в частности, в сфере радиоэлектроники работает предприятие „Плазма“. Успешно развивается взаимодействие в области медицины, рязанские специалисты осваивают технологии, которые применяются в Израиле. Большие перспективы имеет АПК», — отметил губернатор.

По его словам, Рязанская область «настроена на очень серьезное сотрудничество с Израилем». Любимов обратил внимание на систему поддержки инвесторов, которая действует в регионе с тем, чтобы им было легче входить на российский рынок.

Корен добавил, что израильские компании уже работают с рязанскими партнерами в сфере сельского хозяйства и здравоохранения.

Посол поучаствует в форуме «Дни международного бизнеса в Рязанской области», посетит РГУ имени Есенина и еврейскую общину.

Напомним, в октябре Николая Любимов летал в Иерусалим на заседание смешанной российско-израильской комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству.


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