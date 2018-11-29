Любимов встретился с послом Израиля

В четверг, 29 ноября, Николай Любимов встретился с Чрезвычайным и Полномочным послом Израиля Гарри Кореном. Они обсудили сотрудничество в нескольких отраслях,
«У нас уже есть деловые контакты, в частности, в сфере радиоэлектроники работает
По его словам, Рязанская область «настроена на очень серьезное сотрудничество с Израилем». Любимов обратил внимание на систему поддержки инвесторов, которая действует в регионе с тем, чтобы им было легче входить на российский рынок.
Корен добавил, что израильские компании уже работают с рязанскими партнерами в сфере сельского хозяйства и здравоохранения.
Посол поучаствует в форуме «
Напомним, в октябре Николая Любимов