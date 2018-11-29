Бывший участник «Битвы экстрасенсов» назвал цену за выход в финал

Бывший участник «Битвы экстрасенсов» в анонимном интервью телеканалу «
«На этапе кастинга и сразу после подписания соглашения о нераспространении информации мне предложили купить участие и ведение по проекту. Это был четвертый сезон, и тогда стоимость составляла 450 тысяч», — уточнил он.
Экс-участник шоу заявил, что в проекте было много людей без способностей к экстрасенсорике. Собеседник отметил, что перед испытаниями всем участникам шоу рассказывают необходимую информацию, заранее добытую продюсерами.
«Если вы заметили, ведущий Марат Башаров стал предупреждать зрителей, что не стоит платить экстрасенсам за личные сеансы, сами организаторы призывают не делать этого. Видимо, совесть все-таки существует», — сказал он.