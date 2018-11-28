Рязанцам предложили поучаствовать в розыгрыше квадрокоптера

В преддверии Нового года автотехцентр «Омега Центр» предложил рязанцам поучаствовать в розыгрыше квадрокоптера
Для участия необходимо вступить в
Победителя выберут с помощью генератора случайных чисел 21 декабря.
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В преддверии Нового года автотехцентр «Омега Центр» предложил рязанцам поучаствовать в розыгрыше квадрокоптера
Для участия необходимо вступить в
Победителя выберут с помощью генератора случайных чисел 21 декабря.
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