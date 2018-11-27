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15:36, 27 ноября 2018 886
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В Спасском районе ребенок без присмотра упал в подвал, мать оштрафовали на шесть тысяч

В Спасском районе ребенок без присмотра упал в подвал, мать оштрафовали на шесть тысяч

В Спасском районе ребенок без присмотра упал в подвал, мать оштрафовали на шесть тысяч. Об этом сообщил сайт региональной прокуратуры.

Инцидент произошел в сентябре 2017 года. Женщина оставила своего четырехлетнего ребенка без присмотра, он упал в открытый проем подвального помещения квартиры, ударивший головой об бетонный пол.

В результате ребенок получил перелом костей свода черепа с ушибом головного мозга.

Несмотря на тяжелое состояние ребенка, мать отказалась от незамедлительной госпитализации в больницу. Пострадавшего начали лечить только после вмешательства прокурора.

Во время расследования подсудимая сначала признала свою вину, однако в суде отказалась от своих показаний, заявив, что не считает себя виновной.

Суд признал ее виновной и оштрафовал на шесть тысяч рублей. Сторона защиты обжаловала приговор, однако апелляционная инстанция оставила приговор мирового судьи в силе.


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