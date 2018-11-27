В Спасском районе ребенок без присмотра упал в подвал, мать оштрафовали на шесть тысяч. Об этом сообщил
Инцидент произошел в сентябре 2017 года. Женщина оставила своего четырехлетнего ребенка без присмотра, он упал в открытый проем подвального помещения квартиры, ударивший головой об бетонный пол.
В результате ребенок получил перелом костей свода черепа с ушибом головного мозга.
Несмотря на тяжелое состояние ребенка, мать отказалась от незамедлительной госпитализации в больницу. Пострадавшего начали лечить только после вмешательства прокурора.
Во время расследования подсудимая сначала признала свою вину, однако в суде отказалась от своих показаний, заявив, что не считает себя виновной.
Суд признал ее виновной и оштрафовал на шесть тысяч рублей. Сторона защиты обжаловала приговор, однако апелляционная инстанция оставила приговор мирового судьи в силе.