Российские банки стали требовать от клиентов обоснований экономического смысла операций на небольшие суммы — в пределах одной тысячи рублей. Если пользователи отказываются предоставить кредитной организации документы, объясняющие эти трансакции, их карту или счет могут заблокировать. Об этом пишут «
Как отмечает источник, с такой проблемой уже столкнулись клиенты Бинбанка, Тинькофф-банка и Сбербанка.
По словам экспертов, финансовые организации пытаются противостоять нелегальным схемам и мошенничеству таким образом.
В Центробанке «Известиям» пояснили, что такая практика незаконна и граждане могут обратиться с жалобами к регулятору.
Уточняется, что в рамках противодействия мошенничеству банк обязан приостановить операцию и связаться с клиентом, только если сочтет, что трансакция содержит признаки, указывающие на вероятность ее совершения без согласия владельца средств.
Таким признаком может быть в том числе несоответствие суммы и периодичности переводов типовому платежному поведению клиента.
Кредитная организация не должна выяснять происхождение средств или назначение платежа. Все, что необходимо, — это получить от клиента подтверждение отправления денег или отказ от операции, — отметили в ЦБ.