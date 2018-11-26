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17:23, 26 ноября 2018 938
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Рязанская область получит 600 миллионов на развитие региона

Рязанская область получит 600 миллионов на развитие региона

Рязанская область получит федеральный грант в размере 600 млн рублей. Об этом сообщил сайт регионального правительства.

В понедельник, 26 ноября, с Николаем Любимовым встретился депутат от Рязанской области Госдумы Андрей Макаров. Политики обсудили бюджет на будущий год и федеральную поддержку региона.

«Очень важно, что Рязанская область начинает наращивать свой потенциал», — сказал Андрей Макаров.

Он подчеркнул, что регион впервые вошел в число субъектов-победителей, показавших наилучшие результаты по собираемости налогов в 2017 году. По его словам, Рязанская область по этому показателю заняла 15 место в стране

«Абсолютно феноменальный результат», — отметил Макаров.

Он также сообщил, что Рязанская область получит из федерального бюджета грант в размере 600 млн рублей.

«Средства могут быть использованы на решение социальных вопросов, на развитие региона. Это неплохое подспорье в бюджете», — отметил депутат Госдумы.

По его словам, Рязанская область получит реализацию национальных проектов на три млрд рублей больше, чем в прошлом году.

Николай Любимов поблагодарил Макарова за «продуктивную работу» и вручил ему почетный знак «За заслуги перед Рязанской областью».

В этот же день политики посетили стройплощадку новой БСМП на 540 коек.


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