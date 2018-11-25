«Я люблю тебя, Россия». Наталья Орейро сняла клип в подмосковной Балашихе

Наталия Орейро снялась в клипе в подмосковной Балашихе. Об этом сообщил канал «
Песню «В Россию с любовью» уругвайская певица исполнила на трех языках: русском, испанском и английском. Однако на русском прозвучали лишь несколько фраз: «в Россию с любовью», «праздник приходит», «я ваша Наташа», «я люблю тебя, Россия».
По сюжету, как отмечает телеканал, ролик возвращает в 90-е годы. В российской глубинке есть село «Орейрово», где три девушки мечтают быть похожими на своего кумира. Одна из фанаток написала письмо певице, после чего та действительно приезжает в село и устраивает девичник, танцует и фотографируется на фоне ковра на стене.
Позже фанатки и артистка устраивают новогоднюю вечеринку. В местный дворец культуры пригланают всех местных жителей.
По информации «360», все роли в клипе исполняли балашихинцы.