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9:07, 25 ноября 2018 1 234
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«Я люблю тебя, Россия». Наталья Орейро сняла клип в подмосковной Балашихе

«Я люблю тебя, Россия». Наталья Орейро сняла клип в подмосковной Балашихе

Наталия Орейро снялась в клипе в подмосковной Балашихе. Об этом сообщил канал «360».

Песню «В Россию с любовью» уругвайская певица исполнила на трех языках: русском, испанском и английском. Однако на русском прозвучали лишь несколько фраз: «в Россию с любовью», «праздник приходит», «я ваша Наташа», «я люблю тебя, Россия».

По сюжету, как отмечает телеканал, ролик возвращает в 90-е годы. В российской глубинке есть село «Орейрово», где три девушки мечтают быть похожими на своего кумира. Одна из фанаток написала письмо певице, после чего та действительно приезжает в село и устраивает девичник, танцует и фотографируется на фоне ковра на стене.

Позже фанатки и артистка устраивают новогоднюю вечеринку. В местный дворец культуры пригланают всех местных жителей.

По информации «360», все роли в клипе исполняли балашихинцы.


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