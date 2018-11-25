Первый канал рассказал о конфликте соседей рязанского дома. Видео

Первый канал рассказал о конфликте соседей рязанского дома. Сюжет вышел в эфир в пятницу, 23 ноября.
Семья Генераловых рассказала о соседке, которая громко включает музыку в ночное время и мешает им спать. По словам отца семьи, женщине даже намеренно выключали электричество, после чего она стала оставлять на двери квартиры Генераловых и на стенах провокационные надписи.
Как отметили в сюжете, полиция не увидела в действиях женщины признаков преступления. Уголовное дело правоохранители возбуждать не стали.
Видео можно посмотреть с 51 минуты