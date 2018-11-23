В Рязанской области пересчитали долгожителей

В рязанском отделении Пенсионного фонда пересчитали долгожителей. Сейчас в регионе живут 55 людей, отметивших столетие,
Из них 17 человек находятся в Рязани, четыре — в Клепиковском районе, по три — в Михайловском, Сапожковском и Шацком районах, по два — в Сараевском, Скопинском Спасском, Ухоловском и Шиловском районах. По одному вековому долгожителю — в Милославском, Пронском, Рыбновском, Ряжском и Сасовском районах.
Самая «взрослая» жительница Рязанской области — 110-летняя женщина из Касимова.
Всего в области 385 тысяч пенсионеров. Старше 80 лет — 51 тысяча человек.