В Горроще жителей дома эвакуировали из-за возгорания в подвале. Видео

Вечером в четверг, 22 ноября, в подвале дома №17 на улице Татарской произошел пожар. Об этом RZN.info сообщила местная жительница.
По словам женщины, пожар произошел около 20:00. Она добавила, что жителей первого подъезда дома эвакуировали.
«Мы с ребенком делали уроки и тут дочь почувствовала запах дыма. Открыли входную дверь, а там все в дыму. Живем на девятом этаже. Через минуты три начали стучать пожарные и мы оделись как могли, и выбежали», — рассказала рязанка.
Официальной информации о произошедшем пока нет.