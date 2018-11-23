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8:48, 23 ноября 2018 550
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В Горроще жителей дома эвакуировали из-за возгорания в подвале. Видео

В Горроще жителей дома эвакуировали из-за возгорания в подвале. Видео

Вечером в четверг, 22 ноября, в подвале дома №17 на улице Татарской произошел пожар. Об этом RZN.info сообщила местная жительница.

По словам женщины, пожар произошел около 20:00. Она добавила, что жителей первого подъезда дома эвакуировали.

«Мы с ребенком делали уроки и тут дочь почувствовала запах дыма. Открыли входную дверь, а там все в дыму. Живем на девятом этаже. Через минуты три начали стучать пожарные и мы оделись как могли, и выбежали», — рассказала рязанка.

Официальной информации о произошедшем пока нет.


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