Рязанская школьница стала призером всероссийского конкурса новогодних открыток

Школьница из Касимова Анна Кислова заняла третье место на всероссийском конкурсе «Нарисуй «Елку Победы» среди участников 7-10 лет. Еще одна рязанка - Анастасия Ролдугина из Сасова — стала лауреатом в номинации «Связь эпох»,
Конкурс проводил столичный Музей Победы, «Почта России» и благотворительный фонд «Спешите делать добро!». Обложки для серии коллекционных открыток на тему новогоднего праздника 1945 года нарисовали 500 детей из 60 регионов. На конкурс также поступило 12 работ от представителей Южной Кореи.
Лучшие рисунки используют для создания коллекционной серии новогодних открыток. Ее тираж составит две тысячи экземпляров.