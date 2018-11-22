Роскомнадзор оштрафовал Юрия Дудя за мат

Роскомнадзор оштрафовал бывшего главного редактора портала
По словам Навоши, с августа текущего года ведомство составило около 20 протоколов об административных нарушениях. Все они касаются мата на Sports.ru.
Сообщается, что все нецензурные слова употреблялись в блогах, которые посторонние авторы ведут на платформе сайта.
В качестве примера гендиректор привел публикацию из «фанатского блога спартаковцев»: по его словам, Дудь никогда в жизни не видел этот текст, поскольку этот материал не заказывался редакцией. Несмотря на это, суд оштрафовал журналиста.
Следующее заседание назначили на 26 ноября. Там рассмотрят еще четыре протокола. Навоша уточнил, что, помимо них, есть еще девять эпизодов, слушания по которым пока не назначили. Во всех случаях, кроме одного, мат употреблялся в блоге.