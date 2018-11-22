Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

16:05, 22 ноября 2018 286
 0    0

Роскомнадзор оштрафовал Юрия Дудя за мат

Роскомнадзор оштрафовал Юрия Дудя за мат

Фото: Ru.wikipedia.org

Роскомнадзор оштрафовал бывшего главного редактора портала Sports.ru Юрия Дудя за мат. Об этом со ссылкой на Facebook генерального директора Sports.ru Дмитрия Навошу пишет Lenta.ru.

По словам Навоши, с августа текущего года ведомство составило около 20 протоколов об административных нарушениях. Все они касаются мата на Sports.ru.

Сообщается, что все нецензурные слова употреблялись в блогах, которые посторонние авторы ведут на платформе сайта.

В качестве примера гендиректор привел публикацию из «фанатского блога спартаковцев»: по его словам, Дудь никогда в жизни не видел этот текст, поскольку этот материал не заказывался редакцией. Несмотря на это, суд оштрафовал журналиста.

Следующее заседание назначили на 26 ноября. Там рассмотрят еще четыре протокола. Навоша уточнил, что, помимо них, есть еще девять эпизодов, слушания по которым пока не назначили. Во всех случаях, кроме одного, мат употреблялся в блоге.


© RZN.info

Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»

RZN.info - Breaking News в Telegram
Получайте уведомления о важных событиях прямо в мессенджере - на iOS, Windows, Android и Linux
Загрузка комментариев...
Новости рубрики «СМИ»
16:05, 22 ноября 2018
Роскомнадзор оштрафовал Юрия Дудя за мат
13:46, 10 октября 2018
В Михайлове заработало «Ретро FM»
11:49, 1 октября 2018
Рязанский городской сайт отмечает 14-летие 3
12:33, 19 июля 2018
Путин утвердил звание «Заслуженного журналиста России»
15:02, 29 апреля 2018
Рязанским журналистам предложили поучаствовать во всероссийском конкурсе
Новости партнеров
Все новости
Новости
Архив
Wiki
1 неделя назад
Горючий привет. Временно замороженные цены на бензин снова возрастут

Горючий привет. Временно замороженные цены на бензин снова возрастут 1

Растущая на протяжении всего года стоимость бензина возмутила миллионы отечественных автолюбителей.

Популярное
Комментируемое
Новое
10:30, 11 ноября 2018 34 960
На трассе М-5 произошла массовая авария, есть пострадавший 5
17:01, 17 ноября 2018 24 260
Выступление оркестра и парад военной техники. В Рязани отметили юбилей десантного училища
18:20, 10 ноября 2018 23 258
Над центральной площадью Рязани устроят авиашоу 10
14:43, 13 ноября 2018 22 654
В Рязани откроют «Новогоднюю деревню»
14:31, 11 ноября 2018 21 017
«Ты приемная что ли?» На Сахалине учительница довела школьницу до слез из-за дырки на кофте 6
Все новости
Голосования

Как вы оплачиваете проезд в общественном транспорте?

Окончание опроса: 27.11.2018
Архив голосований
Форум