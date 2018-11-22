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10:40, 22 ноября 2018 1 125

Молодым семьям больше всего подойдут «однодвушки» — «Северная компания» 1

Молодым семьям больше всего подойдут «однодвушки» — «Северная компания»

В пресс-службе «Северной компании» рассказали, что молодые рязанские семьи стали чаще выбирать «однодвушки» в качестве своего первого собственного жилья.

В таких квартирах одна изолированная комната и совмещенные кухня и гостиная, представляющие собой своеобразную студию.

По мнению застройщика, этот формат планировок будет интересным и практичным вариантом для молодых пар: «В „однодвушках“ минимум перегородок и углов и максимум свободного пространства: новая эргономичная планировка позволяет значительно сэкономить, оплачивая только „полезную“ площадь».

В пресс-службе «Северной компании» пояснили, что предлагая рязанцам «однодвушки», застройщик стремился создать планировку, которая даже при небольшой площади может обеспечить необходимым пространством для комфортной жизни молодую семью.

«Однодвушки — это квартиры без лишних квадратных метров, где жилая зона максимально расширена за счет коридоров», — сказали представители компании.

Популярность «однодвушек» застройщик объяснил их доступностью. Отмечается, что ежемесячный платеж за такую квартиру в ипотеку меньше, чем арендная плата.

«У вас остается всего несколько дней, чтобы решить квартирный вопрос с хорошей скидкой и приобрести „однодвушку“ на выгодных условиях. Акция продлится только до 25 ноября. Количество квартир, участвующих в акции, ограничено», — напомнили рязанцам.

«Северная компания» получила диплом «Доверие потребителей- 2017» в номинации «Строительство и недвижимость».

Компания предлагает квартиры в жилых комплексах «Паруса», «Метропарк», «Северный», ЖК «Юный» в Канищеве, в ЖК «Академик» на улице Островского и в жилом комплексе бизнес-класса «Дом на Полетаева».

Офис застройщика расположен по адресу улица Соборная, 14/2 строение 1. Работает в будни с 9:00 до 20:00 и в субботу с 10:00 до 15:30. Аккаунт «Северной компании» в Instagram, телефон 707-000.


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