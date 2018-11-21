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10:21, 21 ноября 2018 264
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В Скопинском районе «Опель» врезался в грузовик после столкновения с «Фордом»

В Скопинском районе «Опель» врезался в грузовик после столкновения с «Фордом»

Фото: УМВД по Рязанской области

Во вторник, 20 ноября, в Скопинском районе произошло ДТП. Примерно в 9:10 на 270-м километре трассы «Каспий» столкнулись Ford Focus, Opel Vectra и Scania с полуприцепом, сообщила пресс-служба регионального УМВД.

По предварительной информации, 29-летний водитель Ford из Ермиши не уступил дорогу и на перекрестке врезался в Opel под управлением 68-летнего москвича. После удара вторую иномарку отбросило на стоящий грузовик.

В результате происшествия 27-летнюю пассажирку Ford госпитализировали с травмами. Водитель Opel обращался за медпомощью.


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