В Скопин привезли икону Матроны Московской с частицей ее мощей. Видео

В Скопин привезли икону Матроны Московской с частицей ее мощей. Видеосюжет опубликовали на YouTube-канале епархии.
В Сретенском кафедральном соборе святыню оставят до 4 декабря.
Поклониться иконе можно ежедневно в десять, 13 и 16 часов.
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В Скопин привезли икону Матроны Московской с частицей ее мощей. Видеосюжет опубликовали на YouTube-канале епархии.
В Сретенском кафедральном соборе святыню оставят до 4 декабря.
Поклониться иконе можно ежедневно в десять, 13 и 16 часов.
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