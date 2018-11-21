С нового года в России подорожает обучение в автошколах в среднем на 10%. Об этом со ссылкой на экспертов пишут «
Отмечается, что стоимость увеличится из-за ожидаемого роста цен на бензин и услуги ЖКХ.
«Формально плата за обучение, скорее всего, останется на прежнем уровне, но учеников попросят отдельно оплатить расходы на бензин и часы занятий по вождению», — отметил источник.
Средняя цена обучения в автошколе в крупных городах сейчас составляет 20-30 тысяч рублей, в глубинке — до 15 тысяч рублей.