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14:02, 21 ноября 2018 326
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С нового года в России подорожает обучение в автошколах

С нового года в России подорожает обучение в автошколах

Фото: Pixabay.com

С нового года в России подорожает обучение в автошколах в среднем на 10%. Об этом со ссылкой на экспертов пишут «Известия».

Отмечается, что стоимость увеличится из-за ожидаемого роста цен на бензин и услуги ЖКХ.

«Формально плата за обучение, скорее всего, останется на прежнем уровне, но учеников попросят отдельно оплатить расходы на бензин и часы занятий по вождению», — отметил источник.

Средняя цена обучения в автошколе в крупных городах сейчас составляет 20-30 тысяч рублей, в глубинке — до 15 тысяч рублей.


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