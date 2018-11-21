С днем рождения! Активисты Рязанской области записали видеопоздравление для губернатора

В среду, 21 ноября, день рождения у губернатора Николая Любимов. Активисты Рязанской области записали для него видеопоздравление.
Они пели песни, читали стихи и желали главе региона сил, здорового сна, поддержки и помощи со стороны окружающих.
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В среду, 21 ноября, день рождения у губернатора Николая Любимов. Активисты Рязанской области записали для него видеопоздравление.
Они пели песни, читали стихи и желали главе региона сил, здорового сна, поддержки и помощи со стороны окружающих.
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