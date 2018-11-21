Фомин поблагодарил работников налоговых органов за компетентность и честность

В среду, 21 ноября, глава облдумы Аркадий Фомин поздравил работников налоговых органов с профессиональным праздником.
Он поблагодарил их за компетентность, честность и слаженность работы.
«Сотрудники ведомства с честью держат высокую планку. Особые слова благодарности адресую ветеранам, которые создали традиции службы, передают свой опыт молодому поколению налоговиков», — сказал Фомин.
По его словам, налоговые органы региона оказывают услуги на современном уровне. Благодаря использованию цифровых технологий рязанцы сегодня оплачивают налоги, подают документы при помощи электронной системы личных кабинетов и интернет-сервисов, отметил глава облдумы.
Фомин пожелал рязанцам здоровья, счастья, профессионального роста и дальнейших успехов.