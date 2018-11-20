В Рязани проверили системы оповещения о ЧС. Видео

Во вторник, 20 ноября, в Рязани прошла проверка системы оповещения о чрезвычайных ситуациях. Экстренный сигнал продолжительностью около трех минут прозвучал в 7:45 и в 14:20.
В пресс-службе регионального МЧС рассказали, что временное включение сирены проводится для проверки ее исправности и определения зоны покрытия.
Известно, что оповещающими устройствами оборудованы предприятия и высотные здания. В Рязани на данный момент установлены 16 сирен.
В пресс-службе МЧС добавили, что в городе планируется установка дополнительного оборудования в связи с застройкой и расширением отдельных районов.