Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

18:53, 20 ноября 2018 869
 0    0

Утонувшая в озере рязанка была пьяной — следователи

Утонувшая в озере рязанка была пьяной — следователи

Утонувшая в озере Велье рязанка была пьяной. Об этом сообщил телеканал ТКР со ссылкой на региональное управление СКР.

По данным следствия, погибшей оказалась 47-летняя ранее судимая женщина. Она была зарегистрирована в Рязани, но жила в Мурмине.

Отмечается, что утонувшая вела «аморальный образ жизни»: она употребляла спиртное.

Признаков насильственной смерти на теле не обнаружили, женщина провалилась под неокрепший лед.

«Усугубило ситуацию, возможно, и то, что рязанка была в не трезвом состоянии», — говорится в сообщении.

Напомним, вмерзшее в лед тело женщины нашли в пяти метрах от берега нашли в субботу, 17 ноября.


© RZN.info

Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»

Ссылки по теме:

RZN.info - Breaking News в Telegram
Получайте уведомления о важных событиях прямо в мессенджере - на iOS, Windows, Android и Linux
Загрузка комментариев...
Новости рубрики «Происшествия»
18:53, 20 ноября 2018
Утонувшая в озере рязанка была пьяной — следователи
18:15, 20 ноября 2018
На пожаре в Песочне никто не пострадал
17:46, 20 ноября 2018
Студентов керченского колледжа эвакуировали из-за звонка о «минировании»
16:39, 20 ноября 2018
Мошенник обманывал рязанцев, представляясь «капитаном дальнего плавания» 1
15:42, 20 ноября 2018
В Песочне загорелся жилой дом. Видео
Новости партнеров
Все новости
Новости
Архив
Wiki
6 дней назад
Что согреет осенью? Топ-10 душевных книг для прочтения в ноябре

Что согреет осенью? Топ-10 душевных книг для прочтения в ноябре 1

Какие же произведения лучше всего подойдут для чтения осенью?

Популярное
Комментируемое
Новое
11:31, 8 ноября 2018 40 208
В Москве задержали подозреваемого в убийстве женщины и ее сына
10:30, 11 ноября 2018 34 446
На трассе М-5 произошла массовая авария, есть пострадавший 5
19:50, 7 ноября 2018 28 701
В Москве жестоко убили женщину с 12-летним сыном 1
17:01, 17 ноября 2018 23 351
Выступление оркестра и парад военной техники. В Рязани отметили юбилей десантного училища
18:20, 10 ноября 2018 23 075
Над центральной площадью Рязани устроят авиашоу 10
Все новости
Голосования

Как вы оплачиваете проезд в общественном транспорте?

Окончание опроса: 27.11.2018
Архив голосований
Форум