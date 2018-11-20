Утонувшая в озере Велье рязанка была пьяной. Об этом
По данным следствия, погибшей оказалась 47-летняя ранее судимая женщина. Она была зарегистрирована в Рязани, но жила в Мурмине.
Отмечается, что утонувшая вела «аморальный образ жизни»: она употребляла спиртное.
Признаков насильственной смерти на теле не обнаружили, женщина провалилась под неокрепший лед.
«Усугубило ситуацию, возможно, и то, что рязанка была в не трезвом состоянии», — говорится в сообщении.
Напомним, вмерзшее в лед тело женщины нашли в пяти метрах от берега