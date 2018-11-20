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13:37, 20 ноября 2018 306
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Рязанцы заплатят почти полтора миллиона за парковку на газонах

Рязанцы заплатят почти полтора миллиона за парковку на газонах

Фото: Администрация Рязани

Рязанцы заплатят 1 423 400 рублей за парковку на газонах. Об этом сообщил сайт горадминистрации.

В частности, за заезд на газон, расположенный на участке, находящемся в муниципальной собственности, с начала года привлечены 1 046 нарушителей. Сумма штрафов — 739 900 рублей.

За остановку и стоянку автомобилей на тротуарах, детских площадках, местах благоустройства и участках с зелеными насаждениями с начала года 876 человек оштрафовали на 683 500 рублей.

Рязанцам напомнили, что согласно КоАП, если нарушитель не заплатил штраф в 60-дневный срок, его накажут административным штрафом в двукратном размере, либо административным арестом на срок до 15 суток, либо привлекут к 50 часам общественных работ.


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