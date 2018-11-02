В Рязанской области увеличили расходы на повышение квалификации медработников

В среду, 31 октября, Рязанская облдума на заседании утвердила изменения в бюджет регионального фонда ОМС.
Доходы бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования увеличат на 36,3 млн рублей в основном за счет поступления возврата средств за оказание медицинской помощи иногородним жителям на сумму 35,7 млн рублей, а также уплаты штрафов и возмещения ущерба в размере два миллиона рублей.
Расходная часть бюджета ТФОМС на 2018 увеличится на 42,5 млн рублей. Денежные средства пойдут на финансирование территориальной программы ОМС — 986,5 тысяч рублей, на оказание медицинской помощи по ОМС иногородним гражданам — 35,7 млн рублей, на финансовое обеспечение профессионального образования медиков по программам повышения квалификации — 4,8 млн рублей.
Согласно документу, дефицит бюджета составит шесть миллионов рублей. Источником финансирования послужат переходящие на 1 января 2018 года остатки средств бюджета ТФОМС региона.