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9:42, 2 ноября 2018 280
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В Рязанской области увеличили расходы на повышение квалификации медработников

В Рязанской области увеличили расходы на повышение квалификации медработников

Фото: © RZN.info / Юлия Полушина

В среду, 31 октября, Рязанская облдума на заседании утвердила изменения в бюджет регионального фонда ОМС.

Доходы бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования увеличат на 36,3 млн рублей в основном за счет поступления возврата средств за оказание медицинской помощи иногородним жителям на сумму 35,7 млн рублей, а также уплаты штрафов и возмещения ущерба в размере два миллиона рублей.

Расходная часть бюджета ТФОМС на 2018 увеличится на 42,5 млн рублей. Денежные средства пойдут на финансирование территориальной программы ОМС — 986,5 тысяч рублей, на оказание медицинской помощи по ОМС иногородним гражданам — 35,7 млн рублей, на финансовое обеспечение профессионального образования медиков по программам повышения квалификации — 4,8 млн рублей.

Согласно документу, дефицит бюджета составит шесть миллионов рублей. Источником финансирования послужат переходящие на 1 января 2018 года остатки средств бюджета ТФОМС региона.


© RZN.info

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