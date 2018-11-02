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11:39, 2 ноября 2018 230

Энергетиков привели в повышенную готовность для работы в праздничные выходные

Энергетиков привели в повышенную готовность для работы в праздничные выходные

Специалисты ПАО «МРСК Центра» и ПАО «МРСК Центра и Приволжья» в преддверии Дня народного единства усилили контроль за работой объектов электросетевого комплекса.

Энергетики проверили техническое состояние оборудования и противоаварийной автоматики, наличие аварийного запаса материалов, готовность к работе резервных источников электроснабжения (РИСЭ). На энергообъектах усилили пожарную и контртеррористическую безопасность.

На весь период праздничных и выходных дней в МРСК Центра и МРСК Центра и Приволжья организуют круглосуточное дежурство ответственных руководителей исполнительного аппарата, филиалов и производственных отделений компании, специалистов диспетчерских и технических служб, дежурных подстанций, а также оперативных и ремонтных бригад, укомплектованных всеми необходимыми средствами и спецтехникой.

«Для предотвращения случаев отключения потребителей в этот период будет поддерживаться наиболее надежная схема электроснабжения. Все виды работ на действующем оборудовании электросетевых объектов будут приостановлены», — сообщили энергетики.

Контакт-центры работают в круглосуточном режиме: 8-800-50-50-115 (МРСК Центра) и 8-800-100-33-00 (МРСК Центра и Приволжья). Потребители также могут направлять сообщения на номер +7 (920) 050-57-77 через приложения Telegram, WhatsApp и Viber.


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