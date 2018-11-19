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16:55, 19 ноября 2018 345
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Во вторник жителям Горрощи и Южного отключат холодную воду

Во вторник жителям Горрощи и Южного отключат холодную воду

Во вторник, 20 ноября, жителям Горрощи и Южного отключат холодную воду. Об этом сообщила пресс-служба горадминистрации.

Из-за ремонта на водопроводе с 9:00 до 17:00 воды не будет по следующим адресам:

  • улица Черновицкая, дома с 28 по 38 с корпусами, 32-а (детсад №145);
  • улица Гоголя, дома с 45 по 51 с корпусами;
  • улица Щорса, дома с 33 по 39 с корпусами, 33-а (детсад №116);
  • улица Нахимова, дома 2-а, 2-б, 3, 3 корпус 1, 68, 1 (школа №57);
  • улица Корнилова, дома 2-а, 2-б;
  • улица Ушакова, дома 2-а, 2-б;
  • улица Мусоргского, дома 66, 66 корпус 1, 66 корпус 2, 67;
  • поселок Южный (частный сектор).

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