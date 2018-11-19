Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

18:22, 19 ноября 2018 203
 0    0

В Рязанской области проверили отработанные карьеры полезных ископаемых

В Рязанской области проверили отработанные карьеры полезных ископаемых

В Рязанской области по поручению Николая Любимова проверили отработанные карьеры полезных ископаемых. Об этом сообщил сайт регионального правительства.

Специалисты проанализировали карьеры, на которых право пользования недрами досрочно прекратили или срок действия лицензии истек за последние три года. Всего обследовали 23 месторождения.

Пр итогам нашли два полностью выработанных участка, где нужно восстановить землю. Еще 12 участкам необходима консервация или оформление для дальнейшего использования.

Министерство природопользования региона направило информацию о нарушениях в федеральные ведомства.

В Арбитражный суд подали исковые заявления о работах по консервации или ликвидации горной выработки на трех месторождениях.

На четырех участках проведут обваловку, приведут кромку в безопасное состояние и установят предупредительные знаки. Работы осталось провести на двух карьерах.

Для пяти карьеров необходимо повторно предоставить права на добычу ископаемых.


© RZN.info

Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»

RZN.info - Breaking News в Telegram
Получайте уведомления о важных событиях прямо в мессенджере - на iOS, Windows, Android и Linux
Новости рубрики «Природа и экология»
18:22, 19 ноября 2018
В Рязанской области проверили отработанные карьеры полезных ископаемых
14:38, 19 ноября 2018
В ночь на вторник в Рязанской области похолодает до -9 градусов. Прогноз погоды
19:48, 18 ноября 2018
Рязанцев предупредили о тумане
14:20, 18 ноября 2018
В понедельник в Рязанской области будет до +2 градусов. Прогноз погоды
8:08, 18 ноября 2018
В Рязанской области выпустили метеопредупреждение
Новости партнеров
Все новости
Новости
Архив
Wiki
4 дня назад
Горючий привет. Временно замороженные цены на бензин снова возрастут

Горючий привет. Временно замороженные цены на бензин снова возрастут 1

Растущая на протяжении всего года стоимость бензина возмутила миллионы отечественных автолюбителей.

Популярное
Комментируемое
Новое
11:31, 8 ноября 2018 40 126
В Москве задержали подозреваемого в убийстве женщины и ее сына
10:30, 11 ноября 2018 34 034
На трассе М-5 произошла массовая авария, есть пострадавший 5
19:50, 7 ноября 2018 28 600
В Москве жестоко убили женщину с 12-летним сыном 1
18:20, 10 ноября 2018 22 962
Над центральной площадью Рязани устроят авиашоу 10
17:01, 17 ноября 2018 22 261
Выступление оркестра и парад военной техники. В Рязани отметили юбилей десантного училища
Все новости
Голосования

Как вы оплачиваете проезд в общественном транспорте?

Окончание опроса: 27.11.2018
Архив голосований
Форум