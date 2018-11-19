В Рязанской области проверили отработанные карьеры полезных ископаемых

В Рязанской области по поручению Николая Любимова проверили отработанные карьеры полезных ископаемых. Об этом сообщил
Специалисты проанализировали карьеры, на которых право пользования недрами досрочно прекратили или срок действия лицензии истек за последние три года. Всего обследовали 23 месторождения.
Пр итогам нашли два полностью выработанных участка, где нужно восстановить землю. Еще 12 участкам необходима консервация или оформление для дальнейшего использования.
Министерство природопользования региона направило информацию о нарушениях в федеральные ведомства.
В Арбитражный суд подали исковые заявления о работах по консервации или ликвидации горной выработки на трех месторождениях.
На четырех участках проведут обваловку, приведут кромку в безопасное состояние и установят предупредительные знаки. Работы осталось провести на двух карьерах.
Для пяти карьеров необходимо повторно предоставить права на добычу ископаемых.