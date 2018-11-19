В Рязанской области началась подготовка к переходу на цифровое вещание. Об этом сообщила
В Рязанской области во всех муниципалитетах прошли семинары для руководителей администраций.
В сельских поселениях провели подворовый обход. Особое внимание уделили жителям малых населенных пунктов, а также социально незащищенным слоям населения.
Людям рассказали о предстоящем переходе на цифровое телевещания и способах подключения.
Напомним, в России переход от аналогового телевещания к цифровому начнется 11 февраля и закончится 10 июня 2019 года.